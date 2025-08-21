Calcio: Berardi prolunga col Sassuolo fino al 2029

Domenico Berardi ha prolungato di altri due anni il suo contratto con il Sassuolo. Oggi l'intesa con il club che legherà il capitano degli emiliani fino al 30 giugno 2029 quando avrà 35 anni. "La maglia nero-verde è la mia maglia", le parole di Berardi nel video postato dalla società.

Al Sassuolo dal luglio del 2011, Domenico è in pratica tra i calciatori in attività l'unico che può definirsi una bandiera. "Sassuolo è casa - sempre le sue parole - la mia famiglia. Qui sono diventato uomo e calciatore. Grazie alla famiglia Squinzi. C'è ancora tanto da vivere insieme".

Berardi che sogna di vestire di nuovo l'azzurro nell'anno dei mondiali, può contare oltre 400 presenze nel Sassuolo con 148 reti e 110 assist.