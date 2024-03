Calcio: Bologna perde per un mese Karlsson per una distorsione

Il Bologna perde nuovamente Jesper Karlsson: distorsione alla caviglia sinistra e 4 settimane di stop per il numero 10 svedese, che era già stato due mesi in infermeria per la lesione del collaterale del ginocchio a cavallo tra novembre e gennaio. E' questa l'unica defezione in casa rossoblù, a due giorni dalla gara casalinga con l'Inter. Zirkzee ha recuperato dalla botta alla coscia subita a Bergamo e sarà regolarmente al centro dell'attacco, dove Saelemaekers potrebbe tornare titolare a sinistra al posto di Ndoye. Dubbio anche in difesa, dove Lucumi spera in una maglia da titolare al centro della difesa o nel ruolo di tezino sinistro al posto di Kristiansen.