Calcio: buone notizie per il Milan, Leao si allena in gruppo

di Redazione Sport
25 settembre 2025
Rafael Leao è tornato ad allenarsi in gruppo. Buone notizie per il Milan, quindi, il talento portoghese potrà essere arruolato domenica sera contro il Napoli. Dopo settimane senza Leao, Massimiliano Allegri può tornare a fare affidamento sull'attaccante dopo l'infortunio al polpaccio rimediato contro il Bari ad agosto nel match di Coppa Italia a San Siro.

