Calcio: Busquets si ritira a 37 anni 'ogni fine un nuovo inizio'

Sergio Busquets annuncia il suo ritiro dal calcio. Lo spagnolo, 37 anni, campione del Barcellona e della nazionale iberica, smetterà di giocare al termine della stagione negli Usa, con la maglia dell'Inter Miami al fianco di Lionel Messi. "Ogni fine è un nuovo inizio, mi ritiro molto felice, orgoglioso, realizzato e soprattutto grato" le parole del centrocampista classe '88. "Grazie a tutti e grazie al calcio per tutto quello che mi ha offerto, farete sempre parte di questa bellissima storia. Questi sono i miei ultimi mesi in campo", ha detto sui suoi profili social Busquets che ha legato il suo nome al Barcellona con cui ha vinto tutto, nove scudetti e tre Champions. "Sento che è giunto il momento di dire addio alla mia carriera da calciatore professionista. Sono quasi 20 anni che vivo questa incredibile storia che ho sempre sognato - racconta nel video in cui annuncia il ritiro -. Grazie al Barcellona, la squadra della mia vita, dove ho realizzato i sogni che avevo da bambino. Ho indossato la maglia che amavo in centinaia di partite. Ho festeggiato tanti titoli e vissuto momenti unici al Camp Nou che non dimenticherò mai". Con la Spagna ha vinto i mondiali 2010 e l'Europeo 2012. Nel 2023 il passaggio alla squadra di Miami.