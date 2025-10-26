Calcio: Cairo, 'Torino sulla strada giusta'

"La squadra ha intrapreso la strada giusta: ci sono state due vittorie di fila e anche contro la Lazio ci eravamo andati vicini con una grande partita": così il presidente del Torino, Urbano Cairo, dopo il successo per 2-1 contro il Genoa.

"Nel primo tempo la squadra non era brillantissima, ma nel secondo tempo ho visto cose diverse, i cambi hanno dato una mano e Maripan è stato determinante - ha aggiunto il patron - e a Bologna ci aspetta una partita difficile, ma dobbiamo andare lì con la stessa voglia di vincere che abbiamo avuto oggi".