Calcio: Cardinale sempre coinvolto nelle attività del club

Ha gioito in tribuna per il gol di Adli che al termine del primo tempo decide Milan-Roma, posticipo in corso allo stadio Meazza di San Siro. Gerry Cardinale, fondatore e managing partner di RedBird, pochi istanti prima del fischio d'inizio della partita ha comunicato ai giocatori del Milan e al mister la propria vicinanza e il suo sostegno. Pur non essendo sempre fisicamente presente a Milano - è stato il senso del discorso, tenuto negli spogliatoi rossoneri - Cardinale si è detto sempre costantemente aggiornato e personalmente coinvolto in tutte le attività del club. Cardinale ha poi ribadito l'impegno della proprietà nel sostenere il club per inseguire sviluppo e successo.