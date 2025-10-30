Calcio: c'è ancora Brambilla a dirigere allenamento della Juve

La Juventus si appresta a tornare al lavoro dopo la vittoria contro l'Udinese e aspetta di abbracciare ufficialmente Luciano Spalletti, già alla Continassa da questa mattina. La seduta di allenamento pomeridiana sarà però ancora diretta da Massimo Brambilla, tecnico della Next Gen che ha guidato i bianconeri nella sfida di ieri sera contro i friulani vinta per 3-1 all'Allianz Stadium. Per vedere il tecnico di Certaldo al lavoro sul campo bisognerà quindi ancora attendere, con l'ufficialità del suo approdo alla Juve attesa nelle prossime ore.