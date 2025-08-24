Acquista il giornale
Calcio: Chivu, l'Inter è un cantiere aperto ma siamo pronti

'Preparazione breve ma intensa, abbiamo lavorato sodo'

di Redazione Sport
24 agosto 2025
"Siamo un cantiere aperto, vogliamo migliorare la prestazione di questa squadra a livello individuale e collettivo. Siamo pronti per iniziare, non vediamo l'ora": lo dice Cristian Chivu tecnico dell'Inter alla vigilia della sfida contro il Torino, debutto in campionato.

"Abbiamo lavorato bene, la preparazione è stata breve ma intensa. Non abbiamo avuto tante difficoltà - aggiunge - i ragazzi hanno lavorato sodo e si sono messi a disposizione per questo inizio di stagione".

