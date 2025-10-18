Calcio: Chivu, l'Inter ha messo alle spalle delusioni passato
'Fiero dei miei ragazzi, bravi anche nel soffrire'
"E' tutto merito di questi ragazzi che si sono calati nella realtà di questo campionato, hanno lasciato alle spalle le delusioni della passata stagione e stanno dimostrando di poter competere in tutte le competizioni". Lo ha detto Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, a Sky Sport, dopo la vittoria contro la Roma. "Sono fiero di come si preparano mentalmente e di come capiscono i momenti di una partita, trovano l'umiltà giusta - ha aggiunto -. Lo fanno nonostante le difficoltà di tutti i giorni perché questa partita arriva dopo la sosta ed è sempre un'incognita". Ha poi concluso: "Venivamo da due allenamenti fatti tutti insieme, non era facile affrontare questa Roma e non lo sarà per nessuno. Finché abbiamo avuto energie abbiamo fatto un'ottima partita, poi siamo leggermente calati fisicamente. Ma anche in quel caso siamo stati bravi a soffrire e a difendere per provare poi a ripartire".
