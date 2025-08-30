Calcio: Chivu, mantenere stessa mentalità esordio

"L'importante è mantenere lo stesso atteggiamento e la stessa mentalità avute nella prima giornata di campionato contro il Torino. Poi ci sono anche altre cose da mantenere e da migliorare ma sono fondamentali l'atteggiamento e la mentalità da avere sin dall'inizio". Sono le parole di Cristian Chivu alla vigilia della sfida casalinga dell'Inter contro l'Udinese, seconda di campionato, dopo l'esordio nella partita contro il Torino vinta dai nerazzurri per cinque a zero.