Calcio: Chivu, peccato per Thuram ma infortunio non gravissimo

"Thuram a Cagliari era uscito dopo un'ora, con lo Slavia vedevo lui e Lautaro come la coppia che avrebbe creato più problemi a loro. Stava bene, poi purtroppo l'infortunio è sempre dietro l'angolo e ci dispiace perderlo anche dal punto di vista umano. Non è un infortunio gravissimo, servirà solo un po' di tempo per riaverlo". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Cristian Chivu, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Cremonese.

"Giocherà Bonny? Ancora non lo so, vedremo domani. In questo momento ho Lautaro, vedremo chi affiancare a lui. Un'idea ce l'ho, ma non ve lo posso dire".