Calcio: Cioffi, l'Udinese è pronta per lo spareggio salvezza

"Col Sassuolo sarà una partita importantissima, sappiamo che è uno spareggio-salvezza. Vogliamo e dobbiamo farci trovare pronti". Lo ha detto l'allenatore dell'Udinese, Gabriele Cioffi, introducendo in conferenza stampa la sfida di Pasquetta. "Voglio ringraziare lo staff della nazionale italiana e il ct Spalletti per la sensibilità e il rispetto mostrati nei confronti della nostra società e di Lorenzo Lucca - ha aggiunto - che ha avuto un affaticamento, ma si è allenato con discreta continuità. Ci parlerò domani e partiremo da questo per valutare la sua presenza". Il mister svela che lunedì "potrebbero esserci sorprese davanti contro il Sassuolo, anche se Lucca e Brenner hanno caratteristiche completamente diverse". Il brasiliano "è più simile a Florian Thauvin. Un attacco di profondità è una soluzione alla quale abbiamo pensato. Proveremo a recuperare Keinan Davis per l'Inter". I bianconeri si stanno applicando per "capire i limiti e lavorarci su - ha assicurato il tecnico -. Il dna di una squadra difficilmente si cambia, ma i ragazzi si stanno impegnando a farlo già da tempo, con fatica e a volte con dolore: è il caso della gara col Torino. Siamo consapevoli che lunedì ci aspetta una partita importantissima, e questo è il primo passo del percorso". Passando all'analisi dei neroverdi, l'allenatore si aspetta "un avversario che partirà fortissimo. Tenteranno di schiacciarci e di isolare il reparto offensivo sugli uno contro uno. Dionisi ha lasciato un'impronta forte e mister Ballardini sta insegnando a riorganizzarsi molto più velocemente". "Gli emiliani - ha concluso - sono pericolosissimi in transizione, dovremo essere bravi e attenti a fare il nostro calcio sapendo che saranno in attesa della ripartenza sulla nostra impreparazione o generosità".