Calcio: Cioffi, presto l'Udinese fuori dalla zona a rischio

"I ragazzi hanno raccolto punti dove era inaspettato, mentre con le squadre che lottano per la retrocessione non abbiamo ancora vinto, anche se questa parte non attiene alla mia gestione. Voglio però rassicurare sul fatto che ci toglieremo prima di quanto gli altri pensano da queste zone di classifica". Lo ha affermato l'allenatore dell'Udinese Gabriele Cioffi, in conferenza stampa, commentando il rocambolesco 3-3 con il Verona. "Questo non vuole dire che non servirà lottare partita dopo partita - ha aggiunto - Chi parla di sfortuna rispetto alla gara di oggi è un perdente. Non ho nulla da recriminare sulla squadra, tranne forse aver cambiato il piano concordato per andare a chiuderla, per troppo entusiasmo. Sono stati comunque straordinari, anche se abbiamo raccolto soltanto un punto. Peccato per quel piccolo rilassamento sul 2-0 che ha consentito al Verona di riaprire il match".