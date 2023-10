Calcio: Cioffi sorride, non vedo lati negativi in questa Udinese

"Sono soddisfatto, perché ho visto quel che piace vedere a me. Avremmo potuto gestire in modo diverso l'ultimo quarto d'ora, pur potendo anche segnare. Forse qualcosina in più potevamo ottenerlo". Così Gabriele Cioffi dopo l'1-1 a Monza dell'Udinese che è tornato ad allenare dopo l'esonero di Sottil. "Faccio i complimenti a Ferreira, è entrato Gagliardo e con la mentalità giusta. Lati negativi? Non ne vedo, ci sono semmai aspetti non positivi da migliorare con il lavoro e con il sorriso, sapendo che le difficoltà possiamo superarle" ha detto il tecnico. "La nostra deve essere la mentalità di chi può andare a vincere ovunque. Non lo dico con presunzione, ma se parti pensando di non far punti non li fai - spiega -. Preferisco tornare a casa con l'1-1 ma con la mentalità giusta: anche a costo di prendere 3 o 4 angoli nel finale e rischiando l'infarto in campo. Ma è l'atteggiamento della squadra che non vuole perdere e vuole vincere".