Calcio: City fa 1-1 con il Liverpool e l'Arsenal lo scavalca

Il Manchester City, fermato in casa dal Liverpool (1-1), ha perso il primo posto in Premier League, scavalcato dall'Arsenal andato a vincere (1-0) in trasferta, con il Brentford. I Gunners ora hanno 30 punti, contro i 29 dei Citizens, i 28 del Liverpool ed i 26 del Tottenham, che domani gioca in casa dell'Aston Villa, quinto. Jürgen Klopp e i suoi Reds non sono riusciti a ottenere il successo che sfugge loro all'Etihad Stadium dal novembre 2015, ma hanno bloccato a 23 il numero di vittorie consecutive del City nella sua fortezza, già di per sé una piccola vittoria. I campioni d'Inghilterra in carica non avevano infatti perso un solo punto, in tutte le competizioni, dal 31 dicembre 2022 e dall'arrivo dell'Everton (1-1), l'altra squadra del Liverpool. Gli ospiti hanno pareggiato con il difensore Trent Alexander-Arnold (80'), dopo il gol dell'1-0, opera dell'implacabile Erling Haaland (27'). Il norvegese è diventato, a 23 anni e alla sua seconda stagione in Inghilterra, il giocatore più veloce a raggiungere i 50 gol in Premier League: gli sono bastate 48 partite per raggiungere questo obiettivo, rispetto alle 65 di Andy Cole, precedente detentore del record.