Calcio: Collina visita il Var center della Lega Serie A

"Era tanto tempo che mi ero ripromesso di venire a vedere il Var Center a Lissone", così il presidente della Commissione arbitrale della Fifa Pierluigi Collina ai microfoni di Radio TV Serie A al termine della visita al Var Center nell'Iliad international broadcast center della Lega Calcio Serie A a Lissone.

"Ovviamente - spiega l'ex fischietto - l'avevo visto sui filmati e nei racconti di Gianluca Rocchi ma fisicamente non c'ero mai stato. Devo fare i complimenti alla Lega Calcio Serie A perché è veramente bello anche a livello di grafica".

"Mi fa sorridere quando penso che le persone all'inizio si sorprendevano che i Video Match Official venissero vestiti in tuta anziché in giacca e cravatta aggiunge - Poi ci si accorge che escono da qua sudati perché la tensione, non prettamente fisica ma psicologica, di stare concentrati per 90 minuti è importante e pesante. Vivi la partita in maniera diversa, con la stessa concentrazione che in campo, ma senza la possibilità di scaricare correndo la tensione che accumuli: è' un impegno gravoso e importante che i Video Match Official svolgono nel modo migliore".

"La responsabilità di rappresentare l`Italia nel mondo? E' un onore poterlo fare, l'ho fatto prima come arbitro e ora gestendo gli arbitri nelle competizioni Fifa, è ovviamente un piacere, ma soprattutto un grande onore". "La voglia di tornare ad arbitrare? Tantissimo, lo sogno, poi peccato che mi sveglio la mattina", conclude l'ex arbitro con una risata.