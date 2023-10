Calcio: con un rigore al 95' la Lazio beffa la Fiorentina

Un rigore trasformato da Ciro Immobile al 95' ha permesso alla Lazio di battere 1-0 la Fiorentina e cogliere il terzo successo consecutivo in campionato, che le consente di salire a 16 punti, uno in meno dei viola. L'arbitro Mercenaro non ha avuto dubbi nell'assegnare il tiro dal dischetto, dopo un tocco di braccio in area di Milenkovic.