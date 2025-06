Calcio: confrontro Lotito-Sarri, tecnico e Lazio avanti insieme

In casa Lazio è tempo di confronti. Oggi, come specificato dalla stessa società biancoceleste, il presidente Claudio Lotito e l'allenatore Maurizio Sarri hanno avuto un lungo e approfondito confronto telefonico nel quale si è discusso anche della situazione regolamentare legata all'indice di liquidità e alla situazione legata all'immobilità laziale sul mercato.

Da parte del numero uno biancoceleste c'è stata la volontà di illustrare in modo dettagliato la complessità tecnica della normativa e le sue implicazioni. Il tecnico laziale, preso atto della situazione, ha comunque confermato la propria piena disponibilità a proseguire con determinazione l'impegno preso verso il club e la tifoseria.

Una scelta, quella di Sarri, che ribadisce il suo forte attaccamento ai colori biancocelesti e a tutto il popolo laziale un popolo straordinario, che conferma ancora una volta come quella del tecnico sia una scelta di cuore, come più volte ribadito dal suo ritorno sulla panchina laziale.