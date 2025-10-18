Calcio: Conte, 'Hojlund e McTominay? Non ha senso rischiare'

McTominay ha sei punti sulla caviglia, Hojlund aveva un fastidio muscolare: non aveva senso rischiare e io non forzo nessuno, meglio un cavallo sano che uno zoppo": il tecnico del Napoli, Antonio Conte, spiega il doppio forfait durante la gara contro il Torino persa per 1-0 dalla sua squadra. "Siamo stati troppo bellini, ma non avevamo quell'energia e quella cattiveria per fare male - l'analisi dell'allenatore azzurro - e c'è un dato che deve far riflettere: siamo soltanto al 14esimo per concretizzazione delle azioni, dobbiamo migliorare sotto questo aspetto". Nel complesso, però, Conte si tiene la prestazione: "Dobbiamo scindere le prestazioni dai risultati, anche contro il Milan abbiamo perso ma con una gara positiva - conclude in conferenza stampa - e adesso dobbiamo stare calmi e sereni, consapevoli del percorso da fare".

Marco Baroni, invece, ha potuto esultare per la prima volta in casa in campionato: "I tifosi cantavano 'Vi vogliamo così', anche io voglio sempre questo Toro - dice dopo la seconda vittoria stagionale - e ci prendiamo questo successo così importante: siamo sulla strada giusta, ora dobbiamo continuare". Il trascinatore è stato Simeone: "E' un esempio per tutti, è un piacere poterlo allenare - il commento di Baroni sul Cholito, match-winner al Grande Torino contro la sua ex squadra - e lo teniamo molto stretto".