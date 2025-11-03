Calcio: Conte, 'il Napoli nelle prime posizioni dà fastidio'

"Napoli che lotta nelle prime posizioni dà fastidio e io lo capisco. Ecco perché chiedo un ambiente compatto, con i calciatori che stanno dando tutto in un momento di difficoltà. Stiamo lì nonostante i problemi e questo fa paura". Antonio Conte affronta con la solita grinta e senza esitazioni la vigilia della sfida in Champions con l'Eintracht Francoforte e non esita a polemizzare.

"Il tifoso napoletano - dice il tecnico - è un sognatore e non ci vuole niente per pompare o per ammazzare e per fare nascere la depressione. Ascoltate quello che vi dicono l'allenatore e i giocatori, gli altri hanno tutti interesse ad alzare o ad ammazzare".

"Stiamo uniti e compatti - conclude Conte - perché l'annata sarà molto difficile complessa e lo dico dall'inizio. Onore ai ragazzi perché con tutte le difficoltà siamo in testa. Domani se vinciamo siamo a sei punti e se non ci riusciamo andremo avanti lo stesso. Ma tutti devono sapere che siamo un gruppo forte e compatto e non andare dietro a chi pensa di creare aspettative in eccesso e in difetto".