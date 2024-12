Calcio: Conte, Napoli favorito? Marotta dica quel che vuole

"Marotta può dire quello che vuole, conoscendolo bene come me non penso che se l'Inter non vincesse lo scudetto a fine stagione lui sarebbe contento". Lo ha detto il tecnico del Napoli Antonio Conte rispondendo al pronostico del presidente dell'Inter Giuseppe Marotta che ha definito il Napoli come favorito per lo scudetto. "Ognuno - ha aggiunto Conte - recita la propria parte e forse dall'interno del club qualcuno lo spinge a dire frasi del genere. Ma parliamo dell'Inter, che non ha due squadre ma due e tre quarti. Si concentrano su di noi e non su chi può davvero creare fastidio. Comunque sono parole che vanno via con il vento, so solo che se non dovessero vincere lo scudetto lui non sarà l'unico a non essere contento, in tanti gli faranno domande. Ogni club inizia la stagione con degli obiettivi, poi possiamo dichiarare quello che vogliamo ma internamente ognuno sa se gli obiettivi saranno stati raggiunti a fine stagione. Poi capisco che c'è scaricabarile, ma ognuno sa qual è il reale obiettivo e noi conosciamo il nostro obiettivo, l'ha detto anche il presidente De Laurentiis. Quindi questo giochino fa sorridere".