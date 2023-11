Calcio: countdown Ibrahimovic per il ritorno nel mondo Milan

"Tic tac tic tac". Zlatan Ibrahimovic sembra voler lanciare così, in un messaggio pubblicato su X, il suo personale countdown per il ritorno nel mondo Milan, dopo il suo ritiro dal calcio giocato lo scorso maggio. Lo svedese ha infatti incontrato ieri a Milano il patron del club rossonero Gerry Cardinale, numero uno del fondo RedBird, per definire gli ultimi dettagli per quanto riguarda il suo ruolo. Un vertice durato un paio d'ore, al termine del quale Ibrahimovic ha lasciato l'hotel senza rilasciare dichiarazioni ai giornalisti presenti.