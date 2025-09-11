Calcio: Cremonese lancia Vardy, con il Verona prima convocazione
Ampia scelta per Nicola in vista del posticipo di lunedì
La Cremonese si prepara alla sfida di lunedì sera al Bentegodi contro il Verona con una novità che fa sognare i tifosi: per la prima volta sarà a disposizione Jamie Vardy. L'attaccante inglese, arrivato tra grande entusiasmo, si è allenato con la squadra tutta la settimana ma difficilmente partirà titolare. Nicola infatti sembra orientato a confermare il tandem offensivo composto da Vazquez e Sanabria. L'altro nodo da sciogliere riguarda la mediana: Bondo e Grassi sono in ballottaggio per una maglia da titolare.
Intanto arrivano buone notizie dall'infermeria, con Barbieri, Bonazzoli e Johnsen recuperati dopo i recenti acciacchi e nuovamente a disposizione. Anche per Moumbagna e Sarmiento si tratta della prima convocazione, due pedine che aumentano ulteriormente le scelte del tecnico.
Proprio l'abbondanza è il tema principale in casa grigiorossa: con una rosa ampia e competitiva, la prima sfida per molti giocatori sarà rientrare tra i convocati. Nicola avrà così la possibilità di variare soluzioni sia a gara in corso che nelle rotazioni, un'arma preziosa.
