Calcio: De Siervo 'Milan-Como all'estero per rafforzare Serie A'

"Il Tour de France è partito da Firenze, il Giro d'Italia parte stabilmente dall'estero. Questo lo si fa per rinforzare il prodotto, non per indebolirlo. Mi auguro che i tifosi, che hanno a cuore il futuro del calcio italiano, capiscano che questi piccoli sacrifici portano dei vantaggi sul medio-lungo periodo". Così Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, a margine dell'assemblea di Lega allo stadio Olimpico, torna sulla decisione di far disputare Milan-Como in Australia. "La NFL o la NBA giocano diverse partite all'estero. Questo nel rispetto dei tifosi, che soffrono per la distanza, ma che in realtà sono a livello globale. La Uefa ha risposto dicendosi contraria ma accettando l'eccezionalità dell'evento; stiamo parlando di un unicum e crediamo che se il calcio non intraprende in maniera misurata e con delle rotazioni questa strada, portando fuori il proprio brand, rischia di perdere posizioni rispetto ad altri sport", conclude De Siervo.