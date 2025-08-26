Calcio: De Siervo, Serie A aiuti giovani a crescere

Acquista il giornale
di Redazione Sport
26 agosto 2025
"La Serie A deve mettere i giovani nelle condizioni migliori per sviluppare le proprie capacità, per questo è fondamentale che la qualità del calcio giovanile si mantenga ad un livello alto. La qualità del calcio dei nostri settori giovanili é alta. Faccio anche l'inbocca al lupo all'Inter per l'Under23": lo dice l'ad della Lega Serie A Luigi De Siervo, all'Arena Civica di Milano, in un convegno organizzato in occasione della Supercoppa Italiana Primavera tra Inter e Cagliari.

"A testimonianza del valore che Lega Serie A riconosce al talento, a partire da questa stagione assegneremo il premio "Rising Star of the Month" al miglior calciatore Under 23 di A alla fine di ogni mese", ha poi annunciato De Siervo.

