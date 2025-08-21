Calcio: De Winter 'felice di ritrovare Allegri ma sono centrale'

"È stato tutto velocissimo. Ero a Genova con la mia famiglia, mi ha chiamato il mio procuratore e mi ha detto dell'interesse del Milan. Quando una squadra come il Milan ti chiama è davvero difficile dire di no": lo racconta Koni De Winter, difensore acquistato dal Milan dal Genoa, nella conferenza stampa di presentazione.

De Winter in rossonero ritrova Massimiliano Allegri che lo fece esordire in Champions con la Juventus da giovanissimo. "Con lui ho passato i miei primi momenti tra i professionisti. Fa piacere ritrovarlo. Prima non ero contento perché mi faceva giocare terzino, adesso mi può mettere dove vuole, basta che gioco", racconta con un sorriso salvo poi specificare di essere "un difensore centrale". "Poi è ovvio che mi puoi mettere su altri ruoli e lo farò con gran piacere - spiega - ma per me sono un centrale e sono specializzato in questo".