Calcio: Di Vaio 'Orsolini? Un sogno se andasse al Mondiale'

di Redazione Sport
20 ottobre 2025
Orsolini rappresenta lo spirito della squadra, ieri è entrato per 20-25 minuti e ha fatto la differenza. Siamo contenti, deve continuare così, anche perché alla fine dell'anno c'è un Mondiale da raggiungere per la nazionale e per lui stesso. Se riuscisse a partecipare, sarebbe un sogno anche per il club.

Lo ha detto il direttore sportivo del Bologna, Marco Di Vaio a margine della cerimonia di consegna dei Premi Scopigno, dove ha ricevuto il riconoscimento come manager of the year.

