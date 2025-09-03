Calcio: Donnarumma, 'con Gattuso ritroviamo la forza italiana'

Ora bisogna procedere passo dopo passo, fare gruppo, essere umili, affiatati. Siamo una squadra giovane che vuole crescere e emozionare, è una sciocchezza che il nostro calcio non ha talenti. L'obiettivo per la nuova stagione per me è sempre lo stesso, vincere il più possibile, con il City e con la Nazionale, vogliamo riportarla dove merita lo meritano gli italiani, dopo momenti difficili sono convinto che ci toglieremo tante soddisfazioni".