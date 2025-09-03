Calcio: Donnarumma, 'con Gattuso ritroviamo la forza italiana'
'Felice di ritrovarlo dopo il Milan, so quello che puo' dare'
Ora bisogna procedere passo dopo passo, fare gruppo, essere umili, affiatati. Siamo una squadra giovane che vuole crescere e emozionare, è una sciocchezza che il nostro calcio non ha talenti. L'obiettivo per la nuova stagione per me è sempre lo stesso, vincere il più possibile, con il City e con la Nazionale, vogliamo riportarla dove merita lo meritano gli italiani, dopo momenti difficili sono convinto che ci toglieremo tante soddisfazioni".
