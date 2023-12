Calcio donne: dal 2025/26 la nuova Champions a girone unico

La Champions League femminile cambia forma dalla stagione 2025/26. Il comitato esecutivo Uefa ha approvato un nuovo format che consiste in una fase a girone unico a 18 squadre con tre partite in casa e tre in trasferta, seguita da turni a eliminazione diretta, e la creazione di una seconda competizione europea per club femminile. L'annuncio fa seguito ad un'ampia consultazione e collaborazione con la European Club Association (Eca), le federazioni nazionali, le leghe e i club concorrenti e si basa sull'analisi e sulle raccomandazioni della commissione calcio femminile Uefa. Entrambe le competizioni sono state sviluppate con l'obiettivo di aumentare la competitività e massimizzare la partecipazione considerando anche i vincoli del calendario e gli impegni delle calciatrici. La qualificazione per entrambe le competizioni continuerà ad essere aperta e si otterà attraverso le prestazioni di una squadra nel proprio campionato nazionale. Con il cambio di formato, senza aumentare il numero di partite, le migliori squadre si affronteranno più spesso e prima, con tutte le squadre che sperimenteranno partite più competitive e un'ampia varietà di avversari. Per la prima volta, l'Uefa organizzerà anche una seconda competizione femminile per club a eliminazione diretta. Ciò significa che ancora più squadre potranno mettersi alla prova contro avversarie europee e alcune squadre eliminate nei primi turni della Women's Champions League riceveranno una seconda possibilità di giocare in una competizione continentale. "L'Uefa - ha detto il presidente, Aleksander Čeferin - ha attribuito enorme importanza allo sviluppo del calcio femminile negli ultimi anni, facendo enormi passi avanti grazie a una strategia dedicata, investimenti solidi e una passione per garantire che il calcio sia aperto a tutti. Il nuovo formato della Uefa Women's Champions League e l'introduzione di una seconda competizione sono un'ulteriore dimostrazione di questo impegno ed entrambe saranno competizioni entusiasmanti e competitive che consentiranno a più giocatori e club in tutto il continente di sognare la gloria europea".