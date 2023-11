Calcio donne: la britannica Hayes Ct della nazionale Usa

La britannica Emma Hayes, 47 anni, è stata nominata allenatrice della squadra di calcio femminile degli Stati Uniti, ha annunciato il Team USA. "È un grande onore avere l'opportunità di allenare la migliore squadra nella storia del calcio internazionale", ha detto Hayes, attraverso un comunicato stampa della federazione. "Il mio legame e i miei sentimenti per questa squadra sono profondi. Sognavo da molto tempo di allenare gli Stati Uniti, questa opportunità è un sogno diventato realtà", ha aggiunto Hayes, che ha iniziato la sua carriera in tenera età, all'inizio degli anni 2000. Emma Hayes concluderà prima la stagione 2023-2024 con il Chelsea - che guida dal 2012 e con il quale ha raggiunto la finale di Champions League nel 2021 - per poi unirsi al Team USA "due mesi prima dei Giochi Olimpici di Parigi" (luglio 2024). Nel frattempo la squadra resta in mano a Twila Kilgore. Le statunitensi, laureatesi campionesse del mondo nel 2015 e nel 2019, nell'edizione di quest'anno sono state eliminate dalla Svezia negli ottavi di finale.