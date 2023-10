Calcio donne: Soncin, consapevoli della nostra forza

"Ci attende un match prestigioso e le ragazze devono essere orgogliose di poterlo giocare. Rispettiamo la forza delle nostre avversarie, ma siamo convinti che scendendo in campo con umiltà possiamo fare male anche alla Spagna. C'è ancora amarezza per la sconfitta con la Svezia, ma quei 90 minuti ci hanno dato grande consapevolezza. Domani vogliamo andare a prenderci dei punti". Così il ct dell'Italdonne, Andrea Soncin, in vista della sfida con la Spagna campione del mondo per la terza gara di Nations League. Le azzurre all'Arechi di Salerno cercano l'impresa per proseguire nel migliore dei modi il proprio percorso di crescita, iniziato con la bella vittoria in casa della Svizzera. "Stiamo cercando di mantenere un filo logico rispetto al primo raduno - ha aggiunto Soncin - l'idea è di arrivare ad avere il controllo delle partite, ma dobbiamo essere consapevoli della nostra forza anche quando ci sarà da difendersi. Le ragazze hanno valori importanti e li possono mettere in mostra anche in questo doppio impegno". Per Soncin "dovremo giocare con compattezza e con le distanze giuste per uscire dal loro pressing costante. In alcune fasi concederemo il possesso palla, in altre cercheremo la riconquista più alta. Abbiamo le armi per fare una grande partita". In conferenza stampa è intervenuta anche Lisa Boattin, pronta a tagliare il traguardo delle 55 presenze in Nazionale. "Ci siamo allenate bene e abbiamo curato tutto nel minimo dettaglio. Vogliamo dimostrare la nostra forza anche perché questi incontri ti danno uno stimolo in più e ti permettono di crescere", ha detto il terzino della Juventus. All'Arechi è già certa la presenza di 4mila spettatori ma i biglietti potranno essere acquistati fino al calcio d'inizio del match.