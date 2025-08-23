Calcio: è morto Sidio Corradi, attaccante degli anni 60' e '70

Il Genoa piange Sidio Corradi scomparso nella notte, dopo una lunga malattia, ad 80 anni. L'attaccante, nato nel 1944, ha esordito in serie A nel Bologna nell'anno dello scudetto '63/'64 per poi vestire le maglie di Vicenza, Cesena, Varese e soprattutto Genoa.

Con il Grifone ha collezionato 117 presenze segnando 34 gol dal 1970 al '76 contribuendo alla storica risalita dalla serie C alla serie A. Al termine della sua carriera è rimasto a Genova allenando le formazioni giovanili rossoblù compresa la Primavera nel campionato 2010/11.

A fine aprile, già malato, aveva chiesto come ultimo desiderio di salutare ancora una volta il Ferraris e la Gradinata Nord e durante il riscaldamento della gara tra Genoa e Cagliari: la sua richiesta era stata esaudita. Accompagnato dall'allora presidente Zangrillo i tifosi rossoblù gli avevano tributato un lungo saluto.