Calcio: Euro donne; Salvai, 'pensiamo solo al Portogallo'

"Dobbiamo essere brave a resettare e a pensare esclusivamente al Portogallo": così, ai microfoni di Vivo Azzurro TV Cecilia Salvai in vista della seconda partita delle azzurre agli Europei di calcio femminile. "Vogliamo ripeterci e per riuscirci dovremo rimanere concentrate solo sui prossimi 90 minuti - ha aggiunto l'azzurra - Il primo obiettivo sarà quello di non fare arrivare palloni al nostro portiere".

Per alzare l'asticella anche dal punto di vista della prestazione non basterà confermare la solidità difensiva messa in mostra contro il Belgio. "Non credo che rivedremo un primo tempo come quello di Sion - ha aggiunto Salvai, che proprio giovedì ha tagliato il traguardo delle 60 presenze in Nazionale maggiore - partiremo meno contratte e cercheremo fin da subito di mettere la partita sui binari giusti e renderci molto più pericolose rispetto ai primi 90', sfruttando meglio le nostre caratteristiche offensive. Loro arrivano da una sconfitta molto importante con la Spagna e avranno tanta voglia di riscattarsi. Hanno giocatrici molto pericolose e brave nell'uno contro uno quindi servirà tanta attenzione, a livello individuale e di squadra".