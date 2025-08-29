Calcio: Europei donne 2029, quattro candidature per ospitarli

La Uefa ha annunciato di aver ricevuto le candidatura definitive per ospitare l'edizione 2029 dell'Uefa Women's Euro da quattro nazioni. Tra queste non c'è l'Italia. I dossier sono stati presentati dalle federazioni calcistiche di Danimarca e Svezia (offerta congiunta), Germania, Polonia e Portogallo. La Uefa ha quindi ricevuto conferma dalla federazione calcistica italiana di aver ritirato la propria candidatura.

La nomina dell'organizzatrice di Uefa Women's Euro 2029 sarà annunciata il 3 dicembre durante la riunione del Comitato Esecutivo Uefa a Nyon.