Calcio: Fabregas, rosso? Non ho visto e non commento

Cesc Fabregas non intende polemizzare sull'episodio dell'espulsione di Rodriguez per una reazione su Terracciano durante il derby lombardo tra Como e Cremonese finito 1-1. "Non posso commentare perche' non ho visto", risponde il tecnico del Como a Dazn.

"Abbiamo disputato un buon primo tempo - commenta il tecnico del Como - meno bene il secondo anche per merito della Cremonese. Dobbiamo essere piu' bravi a fare gol. Abbiamo creato tante occasioni ma nel calcio la finalizzazione e' necessaria".