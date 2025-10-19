Calcio: Fabregas, vittoria di sacrificio che vale tantissimo

"Oggi la squadra ha lavorato con grande sacrificio. Tutti hanno capito che partita era, contro una squadra che tra tre giorni è a Madrid, partite così di Champions io come allenatore del Como al momento le vedo come in un'altra dimensione. Per questo do tanto valore ad aver vinto contro la Juventus e tatticamente abbiamo preparato molto bene la partita": è la soddisfazione di Cesc Fabregas, tecnico del Como, dopo la vittoria sulla Juventus.

Una vittoria ancora più dolce perché sugli spalti c'era anche Arsene Wenger che ha anche parlato con Nico Paz: "Abbiamo parlato di calcio e tante cose. Wenger è stato l'allenatore che mi ha dato la carriera. Nico Paz lo stiamo portando ad un altro livello, grazie a lui, a come lavora e alla sua umiltà, credo sia un campione. Sono tranquillo per il suo futuro. Capisco quando un giocatore ha la testa per diventare un top o se è uno da una stagione e basta. Lui può arrivare dove vuole."