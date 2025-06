Calcio: Fiorentina accordo per Dzeko, in arrivo a parametro zero

In attesa dell'ufficialità la Fiorentina ha trovato l'accordo per l'acquisto a parametro zero di Edin Dzeko, reduce da due stagioni nel campionato turco con la maglia del Fenerbahce. Per il centravanti bosniaco, 39 anni, è pronto UN contratto di un anno a poco meno di 2 milioni di euro più bonus e opzione per il rinnovo automatico al raggiungimento di un determinato numero di gare giocate. Dzeko era finito nel mirino anche del Bologna.