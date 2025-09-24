Calcio: Fiorentina; lacerazione del crociato, Lamptey operato

Lungo stop per Tariq Lamptey uscito per infortunio domenica a metà del primo tempo della gara tra Fiorentina e Como: l'esterno della Fiorentina dopo una serie di accertamenti clinici e strumentali è stato sottoposto stamani ad un' artroscopia diagnostica che ha evidenziato, fa sapere il club viola attraverso una nota ufficiale, "una lacerazione isolata del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. La tipologia di lesione ha reso necessaria la ricostruzione del legamento". L'intervento effettuato dal professor Mariani, è "perfettamente riuscito" e nelle prossime ore il 25enne giocatore inglese di nazionalità ghanese, arrivato alla Fiorentin in estate dal Brighton per circa 6 milioni, farà rientro a Firenze per iniziare il percorso riabilitativo stabilito. Anche nella passata stagione Lamptey era stato costretto a fermarsi per 4 mesi per un problema alla caviglia.