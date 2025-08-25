Calcio: Fiorentina; Piccoli è ufficiale, 'contentissimo'

Acquista il giornale
25 agosto 2025
La Fiorentina ha ufficializzato l'acquisto di Roberto Piccoli: l'attaccante classe 2001 proveniente dal Cagliari per 25 milioni di euro più di due di bonus e il 10% sulla futura rivendita ha sottoscritto un contratto di cinque anni a circa 1,4 milioni a stagione. Per questa nuova avventura Piccoli, esperienze in A anche con Spezia, Genoa, Verona, Empoli e Lecce e in azzurro in tutte le rappresentative giovanili fino all'Under 21, ha scelto la maglia numero 91 che è stata del russo Sasha Kokorin.

Il neo giocatore viola verrà presentato domani alle 14 al Viola Park. Nel fattempo ai canali ufficiali della società ha dichiarato: ''Sono molto contento, anzi contentissimo. Arrivo in un club di spessore, dove ci sono tutti i mezzi per disputare una grande stagione. Ora bisogna spingere ogni giorno e lavorare con cattiveria. Conosco bene Pongracic perché abbiamo giocato insieme a Lecce. Spero di segnare più gol possibili per aiutare la squadra, nelle situazione 'calde' mi 'gaso e mi carico ancora di più''.

Nell'ultima settimana di mercato la Fiorentina cercherà di sfoltire la rosa (anche se Beltran per adesso ha detto no a qualsiasi offerta, Ikoné, Barak e Infantino sono in attesa di nuove collocazioni) ma anche trovare un altro paio di innesti, un centrocampista e un esterno destro se il giovane Niccolò Fortini, su cui ci sarebbe forte il Torino, verrà ceduto. Intanto i club della Curva Fiesole si sono dati appuntamento per questa sera alle 23 nella centralissima piazza Santa Maria Novella per festeggiare il 99° compleanno della Fiorentina aspettando di celebrare nel 2026 il centenario.

