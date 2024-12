Calcio: Fonseca, non è mai buon momento per sfidare Atalanta

"Non è mai un buon momento per affrontare l'Atalanta. Ma certo, per noi ora è un momento positivo": lo dice, con un sorriso, il tecnico del Milan Paulo Fonseca alla vigilia della sfida contro l'Atalanta. "Siamo in crescita, la squadra ha fiducia. Sappiamo che affrontarli è sempre difficile - ammette Fonseca - otto vittorie nelle ultime otto partite, hanno segnato 26 gol subendone solo quattro. È una squadra fortissima. Sarà una partita difficilissima ma siamo pronti, abbiamo fiducia".