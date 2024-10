Calcio: fuori da un anno per infortunio, si rivede Neymar

Dopo un anno di assenza per infortunio, Neymar è tornato tra i convocati dell'Al-Hilal per la trasferta di Champions League asiatica contro l'Al-Ain, negli Emirati Arabi Uniti, e dovrebbe tornare a giocare domani. "So che siete impazienti, lo sono anch'io, e il 21 ottobre tornerò": ha detto Neymar in un video pubblicato dall'Al-Hilal. Il fuoriclasse brasiliano si è detto 'pronto' a giocare di nuovo a livello agonistico. Neymar, arrivato all'Al-Hilal nell'agosto del 2023 dal Paris SG, si è infortunato al legamento crociato e al menisco il 17 ottobre scorso, durante la gara di qualificazione per i mondiali 2026 Brasile-Uruguay. Finora ha giocato solo cinque partite per il club saudita. "Soffro ogni giorno che sto lontano, è questo che mi fa più male", ha spiegato il giocatore, in lacrime, in un video postato ieri su Youtube. "Ogni volta che mi infortunio, torno. Ma non torno mai con il freno tirato", ha aggiunto. L'assenza del fuoriclasse brasiliano, che secondo i media viene pagato circa 100 milioni di euro a stagione, non ha influito sui risultati del suo nuovo club, che nella scorsa stagione ha vinto il campionato nazionale per la 19/a volta.