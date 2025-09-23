Calcio: Futsal, l'Italia batte il Kazakistan e vola a Euro 2026

Impresa dell'Italia di futsal: gli azzurri di coach Salvo Samperi vincono 4-3 ai rigori contro il favoritissimo Kazakhistan ad Astana e si qualificano agli Europei 2026. Una vittoria che riporta i ricordi a quanto gli azzurri a livello europeo e mondiale ottenevano grandi risultati come trionfo Europeo del 2014 ed il terzo posto al Mondiale del 2012 in continuità con il bronzo continentale dello stesso anno. Negli ultimi 10 anni l'Italia ha però faticato tremendamente a ritrovarsi: due Mondiali consecutivi saltati e un Europeo del 2022 in cui non è andata oltre la fase a gironi. Il ct Samperi, ex Catania ed Eboli, a giugno del 2024 ha preso fra le mani la squadra portandola a questo primo traguardo. Nel calcio a 5 il Kazakistan è una super potenza a livello europeo (terzo posto nel 2016) e anche mondiale (è stato quarto nel 2021): eliminarla è stato un capolavoro. Dopo il 2-1 dell'andata di Fasano, gli azzurri sapevano di dover soffrire di fronte ai 4.000 tifosi kazaki della Jepke-Jak Hall di Astana. Vincere 4-3 ai rigori è stata un'impresa.

L'Italia torna a ottenere a un risultato prestigioso contro una squadra più alta di lei nel ranking FIFA (8o posto a fronte del 16o). È il rilancio dell'idea di un calcio a 5 azzurro finalmente e di nuovo protagonista a livello internazionale. A fine gennaio prossimo, a Futsal Euro 2026 (che si giocherà in Slovenia, Lettonia e Lituania) non ci sarà il favorito Kazakistan, ma l'Italia che grazie alla vittoria del play-off mantiene vivo quel record che detiene assieme alla Spagna, l'essere stata sempre presente alla fase finale dell'Europeo a rimbalzo controllato. Il 24 ottobre ci sarà il sorteggio della fase finale: poi il torneo dal 20 gennaio al 7 febbraio in Slovenia, Lettonia e Lituania.

"Complimenti al ct Salvo Samperi e si suoi ragazzi, sono riusciti a ottenere un grande risultato al termine di una doppia sfida avvincente contro il Kazakistan - ha detto il presidente della FIGC Gabriele Gravina - Un anno fa la Federazione ha scelto Samperi investendolo di una grande responsabilità: attraverso il suo lavoro ricostruire un percorso virtuoso della Nazionale di futsal. Assieme alla partecipazione della femminile al primo Mondiale di calcio a 5 della storia in programma il prossimo novembre, questa qualificazione all'Europeo è il miglior segnale che il movimento ha preso la direzione giusta".