Calcio: Galliani, i figli di Berlusconi sono fantastici

"La proprietà è fantastica e i figli del presidente Berlusconi sanno quanto amore il presidente avesse per questo club e ne segno di rispetto e amore continuano a investire soldi. I figli del presidente sono fantastici e lo hanno dimostrato - unici tra le grandi famiglie milanesi - accettando tutte le volontà testamentarie del padre, senza alcun problema". A dirlo è l'amministratore delegato e vicepresidente vicario del Monza, Adriano Galliani, durante la presentazione della partnership con Msc e Simmenthal. "Siamo vicini al grande traguardo, anche se non l'abbiamo ancora raggiunto. Quello del terzo anno consecutivo in Serie A, qualcosa mai provato in 110 anni di storia". Che spende parole anche per gli accordi di partnership: "Due grandi brand che ritornano e che credono in quel che stiamo facendo", ha proseguito Galliani, allo U-Power Stadium. Per Simmenthal, immediato il riferimento al Monza degli anni Cinquanta. "Mi ha colpito al cuore, la mia passione sportiva parte da lì: guardavo il Simmenthal Monza e poi andavo al Palalido per vedere il basket della Simmenthal Milano", ha proseguito Galliani. Che ha poi regalato a Sabrina Timpanaro, direttore marketing Bolton Food, una schedina del Totocalcio del 1961 con un Simmenthal Monza-Bari di Coppa Italia.