Calcio: Gasperini 'faremo bene, è un ko che ci dà convinzioni'
'Chivu? Si vedono già le sue idee nell'Inter'
"Sono dispiaciuto per il risultato, ma sono convinto che faremo bene". Lo ha detto Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, dopo il ko contro l'Inter. "Giocavamo contro una squadra forte, è normale essere un po' più in difficoltà - ha aggiunto -. Ci sono però sconfitte che ti danno alcune convinzioni".
E poi ancora: "Wesley e Celik a sinistra e destra hanno fatto un'ottima partita. Mi dispiace solo per Ndicka a destra, ma sia lui che Hermoso sono Mancini".
Parlando del rivale Chivu ha proseguito: "Ho avuto la fortuna di conoscerlo i pochi giorni che ero all'Inter. L'ho sempre apprezzato da giocatore e mi piace come allenatore, non è facile entrare al posto di Inzaghi ma lo sta facendo con le sue idee e si vede".
Ha concluso parlando della rete di Bonny. Sul gol preso dovevamo far bene il fuorigioco. Era inizio partita e non avevamo preso bene le misure forse. Peccato perché è un episodio che ha determinato la partita".
