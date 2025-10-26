Calcio: Gasperini 'ora priorità è tornare a vincere in casa'

Il primo posto a braccetto con il Napoli non esalta il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini. "Piedi per terra - ammonisce - le partite giocate non sono tante, ma possono anche avere un significato. Sono contento della classifica. La partita è stata interpretata nel modo migliore, bene la reazione dopo due sconfitte. La nostra priorità è quella di tornare a vincere in casa".

"In attacco sto facendo degli esperimenti cercando le soluzioni migliori ha poi aggiunto parlando delle difficoltà del reparto -. Dybala? Un attaccante straordinario da 15 gol a stagione senza rigori. Deve pensare di fare la sua migliore stagione. In certi momenti la sua qualità ci aiuta ad uscire da situazioni difficili".