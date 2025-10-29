Calcio: Gasperini 'Roma ha morale alto ma possiamo migliorare'

"La squadra sta bene, ha un morale alto. Poi sull'aspetto tecnico possiamo sempre migliorarci". Lo ha detto Gian Piero Gasperini a Sky Sport dopo la vittoria contro il Parma. "Abbiamo avuto difficoltà per la prima mezz'ora anche per merito del Parma e perché alcune cose forse non sono chiare ancora - ha aggiunto analizzando la gara -. Poi abbiamo trovato le misure giuste e nel secondo tempo trovando il gol abbiamo avuto più spazi nonostante la loro rete ci abbia dato qualche sofferenza finale".

Parlando dei tre centrali schierati oggi (Mancini, Ndicka. ed Hermoso) ha invece spiegato: "L'aver spostato Gianluca centrodestra ci ha dato grande spinta. Il fatto che posso alternarli in base all'avversario ci aiuta molto". Infine su Bailey: "Deve trovare la condizione. E' fermo da tanto e ha bisogno ancora di qualche settimana".