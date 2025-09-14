Calcio: Gasperini'problema per Dybala, speriamo non sia grave'

"Paulo Dybala ha avuto un piccolo problema fisico, si è dovuto fermare, speriamo non sia nulla di importante". Così Gian Piero Gasperini a DAZN commenta il cambio all'intervallo della gara con il Torino dell'argentino. "Lui e Soulé sono stati molto attivi nel primo tempo, è un giocatore che può occupare tutte le zone del campo - ha aggiunto -. La sua assenza pesa per noi, ma speriamo non sia nulla di importante".

Analizzando la gara, invece, ha spiegato: "Non siamo riusciti a essere pericolosi nel primo tempo, anche se abbiamo tenuto lunga la gara. La partita poi è stata condizionata dal gol che era evitabile. Ma non abbiamo fatto una brutta partita, abbiamo tenuto bene il campo, ma potevamo velocizzare di più il giro palla. Ci è mancato lo spunto, quello sì".

Infine un passaggio sul derby: "Perdendo questa gara l'attenzione sarà ancora più alta. La prossima settimana sarà la prima dove ci saremo tutti, dobbiamo prepararlo bene il derby e arrivare pronti".