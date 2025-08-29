Calcio: Genoa; Vieira, con la Juve mi aspetto passi in avanti

"Contro la Juve non saremo perfetti ma faremo passi in avanti". Patrick Vieira non ha dubbi presentando la sfida di domenica che vedrà al Ferraris la Juventus di Tudor. Dopo il pareggio all'esordio contro il Lecce i rossoblù sono chiamati a una sfida difficile ma sempre affascinante.

"La Juventus davanti ha giocatori di qualità che saltano sempre l'uomo e se vogliamo fare risultato dobbiamo fare una bella prestazione collettiva. Soprattutto in difesa dovremo essere compatti e aggressivi anche perché loro sono molto forti nell'uno contro uno e a centrocampo ma credo che la nostra squadra abbia le qualità per poter dare loro fastidio - ha sottolineato Vieira-. Questa Juventus è più forte dell'anno scorso e noi dobbiamo essere pronti ad affrontare una squadra che vuole vincere il campionato. Giocheremo in casa e faremo il massimo per vincere e prendere i tre punti al Ferraris".

Per Vieira è stata comunque una buona settimana a partire dall'analisi della gara con il Lecce. "Difensivamente abbiamo giocato una bella partita, dal punto di vista offensivo andava gestito meglio il possesso, soprattutto quando vincevamo la palla nelle zone alte del campo ci sono stati errori nelle scelte tecniche. Ma è la prima di campionato e quindi alla fine sono soddisfatto. Ci sono cose da migliorare ma siamo sulla strada giusta. E' stata una bella settimana di lavoro e mi è piaciuto l'atteggiamento dei giocatori. La Juve ha caratteristiche diverse da quelle del Lecce e sappiamo che sarà una gara difficile ma saremo concentrati e vogliamo fare una bella partita".

Recuperato Ekuban rimane indisponibile il solo Otoa con un dubbio per Ekhator assente oggi per un leggero attacco influenzale. Tanti si candidano per una maglia da titolare. "Venturino può avere spazio, Ostigard e Sabelli possono avere spazio. Anche chi non ha giocato la prima partita può essere protagonista-ha spiegato Vieira-. Mancano tantissime gare e la stagione è lunga: avremmo bisogno di tutti. Malinovskyi? Lo vedo sia davanti alla difesa che dietro le punte. Ha le qualità tecniche per giocare dietro la numero 9, ma qualità anche per giocare più basso. Ci contiamo tantissimo."