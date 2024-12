Calcio: Genoa; Vieira, siamo in crescita ora continuare così

Insegue la prima vittoria in casa il Genoa che né con Gilardino né, per ora, con Vieira è riuscito a conquistare i tre punti davanti al proprio pubblico. I tre successi fino ad ora infatti sono arrivati tutti in trasferta, ma il tecnico francese è fiducioso. "Quello che conta veramente adesso è di concentrarci su quanto di buono abbiamo fatto sino ad ora. Ho visto una squadra in crescita che gioca con fiducia e questo è importante. Adesso quello che conta è continuare a lavorare bene e credere in quello che vogliamo fare - ha spiegato Vieira -. Abbiamo poi la fortuna di avere tifosi fantastici e questo è sempre importante. Per vincere in casa noi dobbiamo fare di più e non parlare solo di quello che non va bene. Nelle ultime due partite ho visto cose positive che si possono migliorare ancora. I 4 punti che abbiamo conquistato sono un bene ma c'è ancora tanto da lavorare. In settimana ho visto il gruppo concentrato su quello che deve fare in campo, dobbiamo continuare così". Sabato i rossoblù sfideranno un Torino che dopo un'ottima partenza adesso è in difficoltà. "Ma rimane una squadra di qualità - ha spiegato - che lavora bene. Noi però siamo in un periodo positivo e giochiamo con più confidenza. Credo poi che con il supporto dei nostri tifosi faremo una bella partita. Ad Udine mi è piaciuto tanto vedere quanto nostri tifosi ci hanno seguito fuori casa. Per la società e per i giocatori è un punto forza". Contro i Granata non ci sarà lo squalificato Vasquez. "Ho provato due opzioni una con Matturro e una con Vogliacco ma ho ancora domani per decidere anche se Vogliacco ha fatto benissimo e mi piace il suo spirito di competizione. E' un giocatore che cerca di vincere tutto quello che fa e noi abbiamo bisogno di questo spirito. Ma anche Matturro contro il Cagliari ha fatto bene, per fortuna posso scegliere". L'ultima battuta è dedicata alle vicende societarie con le notizie preoccupanti che arrivano dagli Stati Uniti sulla proprietà del club. "Sento tante notizie ma la mia energia, il mio focus è solo sul campo e non ho voglia di perdere energia ma voglio concentrarmi su quello che succede in campo".