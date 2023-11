Calcio: Gilardino, 'certe partite bisogna portarle a casa'

"Quando riprendiamo il risultato, dobbiamo stare in partita: queste gare una volta raddrizzate si devono portare a casa". È il rammarico di Alberto Gilardino a fine match dopo la sconfitta con il Cagliari. "Avevamo molti giocatori fuori - ha detto il tecnico del Genoa - molti erano adattati come Malinovskyi. Proprio per questo è un peccato non essere riusciti a mantenere il pareggio. La questione salvezza? L'ho sempre detto: lottiamo per questo obiettivo. Dobbiamo essere bravi ad andare a correggere quello che non ha funzionato perché venerdì c'è un'altra partita molto importante". Tornando alla gara con il Cagliari, per Gilardino ci sono stati "troppi errori in fase di non possesso". "È chiaro che siano delusi, abbiamo sbagliato qualcosa sotto il profilo tecnico e tattico, ma sotto il profilo dell'impegno non ho nulla da rimproverare. Gli ultimi dieci minuti - ha concluso Gilardino - sono stati all'arrembaggio: significa che anche oggi c'era grande voglia".